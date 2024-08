Man (22) lichtgewond na steekpartij op parking Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem

In Sint-Lievens-Houtem is gisterenavond een 22-jarige man lichtgewond geraakt na een steekpartij op parking Hofkouter. De identiteit van de dader is momenteel nog onbekend en hij is voorlopig ook spoorloos. De verdachte zou een discussie hebben gehad met het slachtoffer en de vader van het slachtoffer. De dader haalde dan plots een mes boven en stak de 22-jarige man neer. Momenteel onderzoekt het parket van Oost-Vlaanderen de zaak verder. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.