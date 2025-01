Mama van Francis protesteert tegen halvering vonnis van doodrijder: "We willen gerechtigheid"

De mama van Francis Aerts, de jongen van 16 die in de zomer van 2022 werd doodgereden door een dronken chauffeur, is radeloos. Ze voert al een hele week actie op de plaats van het tragische ongeval in Temse en wil gerechtigheid. Want de doodrijder van haar zoon kreeg eerder deze week een veel lichtere straf voor het hof van beroep. In plaats van 9 jaar, nu nog maar 4,5 jaar. Daardoor kan hij mogelijk al eind dit jaar vervroegd vrijkomen.