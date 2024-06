Mama van Francis Aerts bijzonder emotioneel na confrontatie met doodrijder van haar zoon

In de politierechtbank van Dendermonde is vanmorgen de zaak behandeld van Francis Aerts. De jongen werd door een dronken bestuurder die ook drugs genomen had doodgereden op weg naar huis. Hij pleegde ook vluchtmisdrijf. Het was een bijzonder pijnlijk en emotioneel moment in de rechtbank toen de familie van Francis oog in oog stond met de chauffeur.