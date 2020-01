Mama schrijft lied voor haar overleden kindje

Morgen wordt in Hamme afscheid genomen van Raphaël, een jongetje van 15 maanden oud. Raphaël liet begin dit jaar het leven in zijn slaap. Op de afscheidsplechtigheid zal de mama van Raphaël al haar moed bijeen rapen om een lied te zingen. Een lied dat ze speciaal voor haar zoontje geschreven heeft, en dat ze de wereld wil laten rondgaan. Het liedje heet My Sweet Angel, en is niet alleen voor de kleine Raphaël, maar voor alle sterrenkindjes.