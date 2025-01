Mama Francis voert nu al 10 dagen actie na vonnis doodrijder: "Mensen staan achter ons"

In Temse voert de mama van Francis Aerts nu al voor de tiende dag op rij actie. En dat op de plaats waar haar zoon bijna twee en een half jaar geleden om het leven is gekomen. Francis werd er doodgereden door een chauffeur die onder invloed was van drank en drugs. Daarna pleegde de dader ook nog eens vluchtmisdrijf. Vandaag was de papa van Francis er ook, Peter Aerts. De ouders kregen ook steun van zo'n 20 mensen. Maar online is de steun nog veel groter. Intussen hebben meer dan 10.000 mensen een petitie ondertekend. Met de petitie vragen de ouders van Francis gerechtigheid. Ze vinden het niet kunnen dat een rechter in beroep de straf van de doodrijder gehalveerd heeft van 9 jaar naar 4,5 jaar effectief. Maar zelf kunnen ze tegen het vonnis in beroep niks meer ondernemen. Met de petitie willen de ouders laten voelen dat vele mensen met hen meeleven.