Maken Belgische wielertoeristen het te bont in Zeeuws-Vlaanderen?

Net over de grens, in Zeeuws-Vlaanderen, zien sommige mensen de Wase wielertoeristen niet meer zo graag komen. De Zeeuwse polders zijn populair trainingsgebied voor de wielerclubs uit onze streek. Maar de buurtbewoners ondervinden te veel overlast. De groepen zijn te groot, ze rijden gigantisch snel, en dat zorgt voor onveilige situaties. Een inwoonster uit Walsoorden wil in gesprek gaan met de wielerclubs. Dat vertelt ze aan onze collega's van Omroep Zeeland.