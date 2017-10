Magneetvisser Aalst over bizarre vondst van 500 kogels in Dender

In heel ons land heeft u in Ninove het minste kans om een inbreker tegen het lijf te lopen. Althans als we de cijfers van Axa mogen geloven. De verzekeraar analyseerde schadeclaims uit heel België en daaruit blijkt dat in Ninove het minste ingebroken wordt. Wij kregen de exacte cijfers van de Ninoofse politie te pakken en daaruit blijkt inderdaad dat het aantal inbraken in de stad het voorbije jaar gevoelig is gedaald.