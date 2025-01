Madeleine uit Burcht wordt 105, en dat dankzij haar gevoel voor humor: "We hopen dat we nog lang bij haar mogen zijn"

105 is ze geworden vandaag, en dat voor die gelegenheid kwam de nieuwe burgemeester naar het rusthuis waar ze verblijft. Met haar 105 lentes is Madeleine de tweede oudste inwoner van de gloednieuwe fusiegemeente. Ze kreeg van de burgemeester 105 roze rozen en een oorkonde en het personeel van woonzorgcentrum Craeyenhof legde haar extra in de watten. Madeleine is dan ook een fiere en trotse dame, die iedereen betovert met haar humor. Ook ons.