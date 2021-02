Maatwerkbedrijf uit Temse produceert als één van de enige coronasneltesten in België

In ons land is het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen de voorbije week opnieuw gedaald, met 20 procent deze keer. Ook het aantal ziekenhuisopnames is, over het hele land gezien, licht gedaald. In de ziekenhuizen in onze streek is er wel opnieuw een lichte verhoging van de druk. In Aalst is dat vooral omwille van bijkomende besmettingen in het ASZ de afgelopen dagen. Verder ziet enkel het AZ Sint-Blasius in Dendermonde de druk licht afnemen, in vergelijking met gisteren. Daar zijn nu nog 40 patiënten opgenomen met een coronabesmetting. Vijf van hen hebben intensieve verzorging nodig. In totaal zijn er in onze ziekenhuizen nog 177 bedden ingenomen op de verschillende Covid-afdelingen.