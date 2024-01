Maatschappij Linkerscheldeoever investeert 1,1 miljoen euro in de restauratie van de Scheldemolen in Doel

De politie van Lochristi heeft een man opgepakt die verantwoordelijk is voor verschillende auto-inbraken, waaronder zes in Lebbeke. Een jongen van 18 werd afgelopen zondag op heterdaad betrapt door de politie van Lochristi. Hij werd aangehouden, en na onderzoek blijkt dat hij ook verschillende andere inbraken pleegde in Lebbeke. Tijdens de nachten van 10 en 18 januari brak hij in in zes auto's, in de buurt van de stations. De inbreker is intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de man vrij te laten onder strikte voorwaarden.