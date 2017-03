Nieuws Maatregelen vogelgriep worden versoepeld

Het Voedselagentschap versoepelt haar preventieve maatregelen voor de vogelgriep. Zo mogen hobbykwekers hun duiven anderhalf uur voor zonsopgang even laten uitvliegen. Ook roofvogels mogen weer vrij vliegen tijdens demonstraties of shows. Er is ook goed nieuws voor handelaars, zij mogen hun pluimvee vanaf vandaag weer verkopen op openbare markten op voorwaarde dat het in de drie weken voor de markt opgesloten zat. Verzamelingen, beurzen en wedstrijdvluchten blijven wel nog verboden. De maatregelen zijn al sinds begin vorige maand van kracht nadat bij een hobbykweker in Denderbelle vogelgriep was uitgebroken.