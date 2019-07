Voor de tweede keer in 48 uur tijd heeft een vrachtwagen het hoogteportiek aan de oude Scheldebrug in Bornem stuk gereden. Daardoor heeft het verkeer op de N16, tussen Willebroek en Sint-Niklaas, opnieuw zware hinder ondervonden. De vrachtwagen kwam klem te zitten onder het stalen geraamte. Een aannemer gaat het portiek nu zo snel mogelijk weghalen en vervangen. Ook eergisteren knalde er al een truck ertegen. Pas gisteravond rond zes uur was er een nieuwe hoogtebegrenzer geplaatst en kon het verkeer weer over de oude Scheldebrug. Maar dat heeft dus niet lang geduurd. Vandaag rond de middag was de constructie alweer in de vernieling gereden. De vrachtwagenchauffeur was erg aangeslagen en zei dat hij er eerder al wel zonder problemen was doorgereden.