Maatregelen tegen gevaarlijke verkeerssituatie aan verbinding met nieuwe fietsbrug in Sint-Niklaas

In de Scheldestraat in Kastel, bij Hamme, is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder met zijn auto in de gracht terechtgekomen. De man verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn stuur. Hij reed tegen een betonnen elektriciteitspaal en eindigde vervolgens tientallen meters verderop in de gracht. De klap was enorm, maar de bestuurder kon zelf nog uit de wagen stappen en de hulpdiensten bellen. Die brachten hem over naar het ziekenhuis. Ook netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om de verlichtingspaal en het elektriciteitstransport te herstellen.