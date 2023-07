Maar liefst zeven ton cocaïne aangetroffen in container in Waaslandhaven: parket van Antwerpen pakt vier personen op

De Antwerpse douane heeft maar liefst 6,8 ton cocaïne in beslag genomen in de Waaslandhaven. De drugs zaten verstopt in een container uit Ecuador. De drugsvangst dateert al van zondagmiddag. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen kon vier verdachten oppakken. Het gaat om vier mannen van 23, 29, 32 en 50 jaar oud. Gistermiddag vielen de speurders ook binnen in een loods in Merksem. Mogelijk is er een link met de drugsvangst. Dat er zo'n grote hoeveelheid cocaïne in beslag wordt genomen, is erg uitzonderlijk. De federale gerechtelijke politie zet het onderzoek voort.