Maar liefst 20 sociale huurders in Dendermonde betrapt op het hebben van eigendommen in binnen- of buitenland

Vandaag ging het kwik in onze regio al gemakkelijk boven de 30 graden. Morgen kan het zelfs zijn dat we de 35 graden halen. Dus: als we kunnen, dan moeten we wat verkoeling zoeken. In de recreatiedomeinen bijvoorbeeld. In De Ster in Sint-Niklaas liep het al aardig vol vanmiddag. Om alles een toch wat beheersbaar te houden, neemt het recreatiedomein enkele veiligheidsmaatregelen. Zo staat er een limiet op het aantal bezoekers. Wie zeker wil zijn van zijn of haar plaatsje op het strand, die koopt best op voorhand een ticket.