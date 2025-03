Maandagstoet trekt door de straten, morgen is het aan de Voil Jeanetten

Minder pannes, die waren er vandaag tijdens de Maandagstoet. Of ze zijn misschien wat minder opgevallen. Op maandag trekken alle carnavalsgroepen nóg eens door Aalst. Het gaat er dan wel wat minder gestructureerd aan toe. De groepen lopen niet in volgorde, en sommige groepen zijn ook niet meer compleet na die eerste slopende nacht. Maar het is wel een unieke gelegenheid om het geheugen wat op te frissen. Onze collega Jaron Sertin die ging kijken vanmiddag en blikt vooruit naar de komende dagen.