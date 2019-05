Maandag starten ingrijpende werken op gewestweg N70 in Beveren

In de Bruulstraat in Haaltert is rond 9 uur vanmorgen een auto een woning ingereden. De bestuurder reed in de richting van Nieuwerkerken toen hij plots onwel werd. Hij knalde door de voorgevel. De ravage in de woning is enorm. De woonkamer is helemaal vernield. Een voorbijgaande verpleegster kwam onmiddellijk hulp bieden. Op het moment van het voorval waren de bewoners in de garage. Ze bleven ongedeerd, net als hun twee honden. De woning is een tijdlang onbewoonbaar.