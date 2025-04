Maandag schuiven ze deze mastodont van een fietstunnel onder de Mechelse Poort in Dendermonde

Maandag staan ze in Dendermonde voor een bouwkundig huzarenstukje, want dan wordt de fietstunnel onder het nieuwe kruispunt van de Mechelse Poort geschoven. De tunnel is een mastodont van om en bij de 800 ton. Om dat allemaal in goede banen te laten verlopen worden er vanaf vanavond al voorbereidingen getroffen, en daardoor zal er extra hinder zijn. De Noordlaan wordt helemaal afgesloten, maar de omgeving blijft wel bereikbaar. U moet wel rekening houden met omleidingen, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.