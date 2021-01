Al voor de tweede keer deze week is een deel van het wegdek van de E17 in de werfzone van Oosterweel weggezakt. Deze keer was het een stukje van de rechterrijstrook van de snelweg richting Gent ter hoogte van Burcht. Het asfalt was er over een strook van zo'n twintig meter aan het wegzakken. Het zwaar verkeer en de regenval van de afgelopen dagen zitten er ongetwijfeld voor iets tussen. Om het zinkgat te herstellen moest de rijstrook worden afgesloten. Om alles defenitief in orde te krijgen zullen na de avondspits tijdelijk zelfs twee rijstroken dicht moeten. Dat zal ongetwijfeld voor hinder zorgen.