Maandag definitief licht uit en boeken toe voor Sporting Lokeren?

Maandag verschijnt Sporting Lokeren voor de rechtbank in Dendermonde, via videoconferentie. De mogelijkheid bestaat dat daar het faillissement zal worden uitgesproken. Dat het er niet goed uit ziet voor de club bevestigde tijdelijke bewindvoerder Kris Goeman eerder al aan onze redactie. Het is afwachten of Louis de Vries, de voorzitter van de club, alsnog met één of andere oplossing op de proppen gaat komen tegen dan. Voorlopig onthoudt hij zich nog altijd van commentaar. De club bouwde dit seizoen forse schulden op, sommige leveranciers kregen niets betaald en de lonen van spelers en werknemers werden niet gestort. De ondernemingsrechtbank zou zich maandag uitspreken over die zware financiële problemen.