Maandag blijft 1 op de 3 basisscholen dicht door aangekondigde stakingsdag

Maandag zal één op de drie basisscholen dichtbijven tijdens de aangekondigde stakingsdag. Dat blijkt uit een bevraging van het VLVO, de Vereniging van Leidinggevenden in het Vlaams Onderwijs. Nu al geven zo'n drie op de tien basisscholen aan dat ze gesloten zullen zijn. Zo'n zeven procent zegt dan weer vermoedelijk te sluiten omdat de stakingsbereidheid wellicht hoog zal zijn. Het is niet duidelijk of de scholen die dichtblijven ook noodopvang zullen voorzien. In principe moeten scholen dat doen, tenzij ze genoodzaakt zijn volledig te sluiten door een gebrek aan personeel. Over het secundair onderwijs is het moeilijker uitspraken te doen. Daar lijkt de impact wel kleiner te zijn.