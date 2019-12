Maand lang verscherpte controles op Oost-Vlaamse snelwegparkings

Oké Sinterklaas is nog niet geweest, maar ook wij kunnen niet voorbij aan al de kerstgekte die er nu al is. Geloof het of niet. In Belsele bij Sint-Niklaas kan je deze maand elke zondag met je hond naar een kerstbelevingsshop. Herbafix, een merk van natuurlijke hondenvoeding, organiseert namelijk een soort kerstmarkt waar je het perfecte kerstcadeau voor je hond kan kopen. Want ook brave hondjes verdienen een pakje onder de boom.