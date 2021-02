Het heeft gisterenavond op twee plaatsen gebrand in het Waasland. Een eerste brand deed zich rond 19u voor in een woning aan Koewacht in Stekene. Het waren de eigenaars zelf die de brand opmerkten en met een tuinslang de grootste vlammen al konden bedwingen. De brandweer moest wel nog nablussen en een plafond openbreken omdat het vuur daar nog verder smeulde. De brand ontstond rondom de schouw, net als in een woning in de Fonteinstraat in Temse. De brandweer werd hier rond elf uur verwittigd. Op de zolder van het huis was er een hevige rookontwikkeling nadat houten afslagwerk rondom de schouw vuur had gevat. Naar alle waarschijnlijkheid woedde de brand al enige tijd en is het vuur door gebrek aan zuurstof grotendeels vanzelf gedoofd. De schade aan de woning is aanzienlijk maar ook hier raakte er gelukkig niemand gewond.