Maaike De Rudder gooit kartellijst cd&v-Vooruit in de strijd om zo de grootste partij van Sint-Gillis-Waas te worden

In Sint-Gillis-Waas trekt Vooruit dan weer in kartel met de cd&v van burgemeester Maaike De Rudder naar de kiezer. En dat met één duidelijke ambitie: de grootste partij worden. Want de strijd om de sjerp wordt daar ongemeen spannend, met de N-VA van Koen Daniëls als grote uitdager. Burgemeester De Rudder hoopt haar mandaat na 13 oktober te verlengen en verder te werken aan een proper, veilig en sociaal Sint-Gillis-Waas.