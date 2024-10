Maaike De Rudder (cd&v-Vooruit) Sint-Gillis-Waas: "Verrast dat N-VA nu toch voor Meerdangroen kiest"

Vreugde dus bij Koen Daniëls, maar een groot verlies voor de kartellijst cd&v-Vooruit van Maaike De Rudder. Zij komen in de oppositie terecht. En dat wil zeggen dat er voor het eerst sinds de fusie van de deelgemeenten in 1976 geen christendemocraten meer in het bestuur zullen zetelen. Burgemeester De Rudder betreurt dat, maar legt zich niet bij de pakken neer, zo laat ze weten in een schriftelijke reactie.