Maaike De Rudder (cd&v-Vooruit) over de resultaten in Sint-Gillis-Waas: "Wij staan er nog altijd in onze gemeente"

In Sint-Gillis-Waas staan burgemeester Maaike De Rudder van het kartel cd&v-Vooruit en Koen Daniëls van de N-VA lijnrecht tegenover elkaar. Bij de vorige verkiezing kwam het aan op vijftigtal stemmen. Nu is het verschil iets groter, een paar procenten. De N-VA is de grootste en rijft het initiatiefrecht binnen. Daniëls kan dus burgemeester worden, maar dan moet hij een coalitie op de been zien te brengen. Maar dat kan enkel met Vlaams Belang, met de groenen, of met het kartel cd&v-Vooruit. Gaat Maaike De Rudder hem dat gunnen? Die kans lijkt ons klein. Want De Rudder hoopt burgemeester te kunnen blijven in Sint-Gillis-Waas, en hoopt binnen twee weken zelf aan zet te zijn.