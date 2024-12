Maaike De Rudder (cd&v) legt burgemeesterssjerp neer in Sint-Gillis-Waas: "Dit is een echte wraakcoalitie"

"De coalitie tussen N-VA en Groen is een echte wraakcoalitie." Uittredend burgemeester van Sint-Gillis-Waas Maaike De Rudder haalt op de dag van de sjerpoverdracht nog eens hard uit naar de nieuwe bestuursploeg. Volgens haar waren de coalitiegesprekken tussen cd&v en de N-VA van Koen Daniëls slechts een formaliteit. De Rudder, ooit de jongste burgemeester van het land, kiest nu voor een carrière in het onderwijs. Maar ze blijft ook nog wel politiek actief, in de gemeenteraad als lid van de oppositie.