Nog in Aalst willen de cultuurorganisaties meer steun van het stadsbestuur. Dat schrijven ze in een open brief aan de burgemeester en de schepenen. Nu Marktrock Aalst verdwijnt, is dit het ideale moment, zo stellen ze. De brief is ondertekend door onder andere vzw Rock 'n Load Concerts, vzw FestivAalst en enkele jeugdbewegingen. Wij hopen, zo klinkt het, dat dit een signaal of zelfs een kantelpunt mag zijn om de steun van onderuit aan lokaal talent en Aalsterse organisatoren verder te bevorderen. Organisaties die het in vele gevallen moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, laat staan om uit te groeien, tot wie weet, een festival wat Marktrock had kunnen zijn. Het stadsbestuur begrijpt de kritiek van de cultuurorganisaties.