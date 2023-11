Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het gemeenschapsonderwijs regio Dender trekt aan de alarmbel. Want er is een enorme wachtlijst binnen de jeugdhulp in de regio. Daardoor blijven veel kinderen en jongeren in de kou staan. En daarbovenop is de hulp ook te fel versnipperd, waardoor jongeren vaak maanden op de wachtlijst staan. Het CLB krijgt almaar meer leerlingen over de vloer die kampen met problemen die professionele hulp nodig hebben.