Lunch Garden Ninove blijft open

De vestiging van Lunch Garden in Ninove blijft open. Het restaurant is één van de 41 van de in totaal 62 restaurants waarvoor er een oplossing is gevonden. Dat meldt de restaurantketen. Lunch Garden werd maandag failliet verklaard. Het was wel meteen duidelijk dat er gewerkt werd aan een doorstart. En die is er nu met investeerder CIM Capital als nieuwe aandeelhouder. Van de 41 restaurants zullen er 24 in eigen beheer zijn en 17 uitgebaat worden door een zelfstandige uitbater. 430 medewerkers blijven aan de slag. Dat is iets meer dan de helft van het totale aantal werknemers.