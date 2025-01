Luka Van den Keybus verliest topsportstatuut: "Problematisch, maar Spelen in LA blijven mijn doel"

In Lokeren is er minder goed nieuws voor gymnast Luka Van den Keybus, want hij verliest zijn topsportstatuut. Met dat statuut kreeg de gymnast financiële steun van de Vlaamse Overheid. Een soort van vervangingsinkomen om op die manier voltijds te kunnen trainen. Maar dat stopt nu en dat is uiteraard een klap. Van den Keybus stond afgelopen zomer nog op de Olympische Spelen en moet nu op zoek naar andere middelen om financieel rond te komen. Als hij gaat werken, dan betekent dat dat hij veel minder zal kunnen trainen. En dat hij zijn ambities moet bijschaven.