Zwemmen dan. Kimberly Buys heeft aangekondigd waar en wanneer ze juist zal stoppen. Het BK korte Baan in Leuven volgende maand wordt haar allerlaatste wedstrijd. Dat Kimberley Buys stopt, is geen verrassing. De 32-jarige zwemster uit Sint-Pauwels liet eerder al weten te denken aan haar afscheid. Buys, top in de vlinderslag, won in haar carrière verschillende prijzen. Twee maal zilver op het EK korte baan bijvoorbeeld. In 2010 op de 200 meter wisselslag en in 2012 op de 100 meter vlinderslag. Drie jaar geleden pakte ze op het EK in groot bad in Glasgow ook brons op de 50m vlinderslag. Ze heeft ook negen Belgische zwemrecords op haar naam staan.