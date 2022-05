Luik in beroep tegen uitspraak, Dender niet onder de indruk: "Winnen betekent promotie"

De sport dan. En we hebben goed nieuws voor FC Dender. De club krijgt gelijk in haar procedure tegen Luik en is opnieuw leider in het eindrondeklassement. U kent het verhaal intussen. In maart verloor Dender in Luik met 3-0. Maar Dender diende klacht in omdat er bij de tegenstander niet genoeg U21-spelers op het veld stonden. Het bondsparket geeft Dender nu gelijk en zet het verlies om naar een 0-5 forfaitzege. Daardoor telt Dender opnieuw 1 punt meer dan FC Luik, met nog één wedstrijd te gaan in de eindronde. Het kan dus woensdagavond, thuis tegen Dessel, kampioen spelen en promoveren naar 1B.