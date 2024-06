Luierproducent wil 500 banen schrappen in Buggenhout en Eeklo

In eigen land lijkt de zon er nu stilaan wat meer door te komen, en dat is goed nieuws voor de horeca en voor de zomerbars die al op verschillende plaatsen opduiken. En dat is ook zo in Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, want daar opent morgen om 14 uur The Rooftop Bar. Momenteel treffen ze de laatste voorbereidingen voor hun opening. De zomerbar is een samenwerking tussen de eventlocatie De Melkerij en twee jonge mannen, Jens en Quincy. Het is ook niet de eerste keer dat deze twee partijen samenwerken, want juist door het succes van hun vorig evenement openen ze nu The Rooftop Bar. Daar is iedereen vanaf morgen tot eind juli welkom voor een hapje en drankje.