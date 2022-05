Luid applaus voor nar, vedelaar en pijnders op de Grote Markt

Op deze spannende dag ligt er ook heel wat druk op de schouders van de pijnders. Letterlijk en figuurlijk, want zij dragen het Ros Beiaard door de stad. In totaal verdelen een vijftigtal stoere mannen die zware taak onder elkaar, in verschillende teams. En als het Ros Beiaard opnieuw op stal staat, dan lopen de pijnders onder luid applaus nog een ereronde op de Grote Markt. De pijnders stammen af van de middeleeuwse Pijndersgilde. Dat waren de scheepstrekkers die in de Dendermondse haven werkten. Het Pijndersschap wordt al eeuwenlang van vader op zoon doorgegeven. Drie ploegen van twaalf staan in voor het torsen van het Ros, de andere leden zijn aangesteld als ladderdragers, zuipdragers en schravendragers.