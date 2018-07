We hebben nog een blokje sportnieuws voor u. Want wielrenner Greg Van Avermaet heeft vriend en vijand verrast door nog een dag langer de gele trui te houden in de Ronde van Frankrijk. Vandaag stond de eerste bergrit op het programma en verwacht werd dat de streekrenner na zeven dagen zijn leiderstrui zou moeten inleveren. Maar dat is dus niet gebeurd. Van Avermaet reed het grootste deel van de koers in de kopgroep en eindigde uiteindelijk en de top vier. De renner rijdt volgend seizoen trouwens voor de nieuwe Poolse ploeg CCC, en dus niet langer voor BMC, dat stopt als hoofdsponsor. Vandaag raakte ook bekend dat Van Avermaet is opgenomen in de Belgische selectie voor het Ek wielrennen in Glasgow.