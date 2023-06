Mobiliteit en Verkeer Ludieke race naar Antwerpen om Waterbus in Temse te krijgen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Temse is de race gestart. De medewerkers van de dienst mobiliteit proberen vanuit Temse zo snel mogelijk Antwerpen te bereiken: met de trein, de bus, e-bike of de waterbus. In Antwerpen geraken is niet altijd evident door het verkeer, en de waterbus stopt maar tot Kruibeke. Met deze ludieke actie probeert Temse extra druk te zetten en de beheerders van de waterbus te overtuigen om ook in Temse een halte toe te voegen.