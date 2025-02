Ludieke en liefdevolle actie in Jonatan & Mozaïek Berkenboom: "Staan met ons hart in het onderwijs, maar het wordt hard"

In het onderwijs werd er gestaakt, bijna twintig procent van de scholen bleef gesloten. Maar bij de Jonatan & Mozaïek Berkenboom in Sint-Niklaas legde geen enkele leerkracht het werk neer. In plaats daarvan organiseerden ze een ludieke actie: "hart voor onderwijs". De leerkrachten kwamen in het rood of roze naar school en de leerlingen kregen een lolly in hartjesvorm. De school erkent de uitdagingen voor de leerkrachten, maar wilde het deze keer anders aanpakken, zodat alle kinderen gewoon naar school konden.