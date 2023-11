Luckas Vander Taelen leest in CC De Werf voor uit brieven van zijn grootvader Achille, soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog

En we eindigen dit nieuws in Dendermonde. Want een meisje van twaalf uit de Ros Beiaardstad heeft een belangrijke rol te pakken in de musical Hairspray. Jillia Amadala zal de rol vertolken van Little Inez. Daarvoor mag ze samenwerken met haar grote voorbeeld, de musicalacteur Francisco Schuster. Voor Jillia is het niet de eerste keer dat ze op de planken staat. Twee jaar terug deed ze ook mee aan 'Ketnet, The Musical'. Hairspray gaat op 14 maart in première in de Stadsschouwburg in Antwerpen.