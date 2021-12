In Ninove sneuvelt het carnavalsgebeuren dus begin maart, net als het kevertreffen. Dat is diezelfde periode. Maar de wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad, die eind februari wordt gereden, zal normaal gezien wel doorgaan. De aankomst van die voorjaarsklassieker ligt in het centrum van Ninove. Maar of daar veel toeschouwers aanwezig zullen zijn, is nog onduidelijk. Het Omloop Finish Team zat na het laatste Overlegcomité al samen met de burgemeester om duidelijke afspraken te maken. Zo zal er al zeker geen VIP-gebeuren zijn in de aankomstzone. Dat was vorig jaar trouwens ook al het geval.