Lucinda Brand wint Waaslandcross bij de vrouwen, dankzij krachtige versnelling in laatste ronde

Lucinda Brand heeft voor de vierde keer al in haar carrière de Waaslandcross kunnen winnen. Maar het werd geen wandeling op De Ster in Sint-Niklaas. Pas in de vijfde en laatste ronde kon Brand de Italiaanse Casasola van zich afschudden in de zandstrook langs het water. Met een prachtig manoever via de binnenbocht, neemt ze de kop, en perst ze er een versnelling uit. Brand slaat een kloofje en pakt in Sint-Niklaas haar tiende overwinning van het seizoen.