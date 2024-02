En een derby kan ook heel voorbeeldig verlopen, ook al zijn de belangen soms hoog. Dat mochten we gisteren vaststellen in tweede nationale. Want daar stonden Voorde-Appelterre en stadsgenoot KVK Ninove tegenover elkaar. En ook in die reeks heeft de leider, KVK Ninove, de eerste plaats moeten afgeven. Groen-zwart verloor de carnavalsderby van Voorde-Appelterre met 3-0. En het verdict had eigenlijk nog zwaarder kunnen zijn. In de stand komt Voorde-Appelterre tot op twee punten van de grote concurrent. Maar het vraagt, in tegenstelling tot Ninove, geen licentie aan voor eerste nationale.