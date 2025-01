Lucinda Brand is de sterkste en beste modderduivel in Dendermonde

Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de sterkste in de modderpoel. Het leek een hele tijd een tweestrijd te gaan worden tussen Brand en haar landgenote Puck Pieterse. Tot een lekke band Pieterse nekt, halverwege koers. Brand soleert zo naar de overwinning en versterkt ook haar eerste plaats in het Wereldbekerklassement. Pieterse komt als tweede over de finsh en wereldkampioene Fem Van Empel vervolledigt het Nederlandse podium. Streekrensters Xaydée Van Sinaey en Shanyl De Schoesitter worden respectievelijk 22ste en 28ste.