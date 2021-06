Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk won. De kleine van Mere is nog altijd de laatste Belgische Tourwinnaar. 1976 is ook voor Freddy Maertens een speciaal jaar. Hij won toen onder meer 8 Tourritten en de groene trui. In het Centrum Ronde Van Vlaanderen in Oudenaarde kan je de komende maanden naar een bijzondere expo over de twee Belgische wielerlegendes.