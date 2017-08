De Lotto Belgium Tour, de belangrijkste wielerwedstrijd voor dames in ons land, rijdt opnieuw voor een groot stuk door onze regio. Op 6 september is er de eerste rit in lijn met start en aankomst in Meerbeke. Twee dagen later is er de slotettape waarvan de finale wordt betwist in Geraardsbergen. De organisatoren willen het dameswielrennen met deze Lotto Belgium Tour nog meer in de picture plaatsen.