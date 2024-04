We keren even terug naar gisteren, naar de Waalse Pijl. Die voorjaarsklassieker veranderde door het hondenweer in een ferme uitputtingsslag. Amper 44 renners haalden de finish. Daarbij één streekrenner: Luca Van Boven. De Houtemnaar werd 28e, in wat hij één van de zwaarste wedstrijden in z'n leven noemt.