Greg Van Avermaet en Oliver Naesen willen zondag een nieuwe gooi doen naar succes in dit wielervoorjaar. Maar dat wordt allesbehalve eenvoudig, want met Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel steken enkele favorieten er bovenuit. "We zullen de wedstrijd meer moeten ondergaan", zegt Oliver Naesen. Na de E3 Harelbeke kregen onze streekgenoten heel veel kritiek voor de ploegentactiek in de finale. Van Avermaet en Naesen zaten samen in de kopgroep, maar geen van beide reageerde op de aanval van Kasper Asgreen. "De boodschap is aangekomen en we hebben erover gepraat", zegt Greg Van Avermaet. Het komt er nu op aan om in de finale de juiste beslissingen te nemen. Want één ding is duidelijk: de vrienden willen elkaar zo goed mogelijk helpen. Door de afgelasting van Parijs-Roubaix zal Van Avermaet trouwens ook aan de start van de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race verschijnen.