Ewoud Vromant heeft zijn revanche beet op de Paralympische Spelen. De 37-jarige Herzelenaar, die vorige donderdag nog gediskwalificeerd werd in de 3 km individuele achtervolging op de piste, veroverde dinsdag zilver in de tijdrit op de weg. Vromant klokte na 24 km af op 36:11.79. Enkel de Australiër Darren Hicks deed beter. Het brons was voor de Fransman Alexander Leaute, die donderdag in plaats van Vromant goud veroverde in de 3 km individuele achtervolging. Onderweg moest Vromant nog even voet aan grond zetten na een mechanisch probleem, maar hij kon snel zijn weg verderzetten. Donderdag komt Ewoud Vromant in Fuji nog in actie in de wegrit op de Paralympische Spelen. Daar staat hij met minder grote ambities aan de start. Daarna zitten zijn Spelen erop.