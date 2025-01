Nu het nieuwe jaar is begonnen, kunnen we stilaan uitkijken naar het nieuwe wielerseizoen. Zoek in het peloton niet meer naar Lotto Dstny. De ploeg heeft een nieuwe look gekregen, heet voorlopig 'Lotto' en zoekt nog naar een tweede hoofdsponsor. Nog nieuw: de uitvalsbasis van Lotto, die is nu in Temse. De ploeg telt maar liefst vijf streekgenoten.