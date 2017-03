In het voetbal speelt Antwerp volgend seizoen opnieuw in eerste klasse. Het stamnummer 1 won gisteren de play-offs van Roeselare en promoveert zo na 13 jaar weer naar de hoogste afdeling. De architect van Antwerp is Temsenaar Wim De Decker. Tot zowat vier maanden geleden had hij nog geen enkele ervaring als trainer, nu gaat hij de geschiedenisboeken in als de man die The Great Old weer naar eerste bracht.